Equipa de Rui Vitória perde e falha assalto à liderança isolada na Arábia Saudita

O campeão Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, perdeu este domingo por 1-0 em casa do Al Wehda, para a 10.ª jornada, e falhou o assalto à liderança isolada do campeonato de futebol da Arábia Saudita.

O brasileiro Anselmo, aos 60 minutos, foi o autor do único golo do Al Wehda, que colocou termo a um ciclo de quatro triunfos consecutivos do Al Nassr, que segue na segunda posição da tabela com os mesmos 20 pontos do líder Al Hilal, mas mais um jogo.

Com os três pontos conquistados, o Al Wehda ascendeu ao quinto lugar, com 18 pontos, apenas a dois de Al Hilal (com menos um jogo) e Al Nassr, com 20, respetivamente primeiro e segundo posicionados do campeonato da Arábia Saudita.