Al Nassr vence e está nos 'oitavos' da Taça do Rei da Arábia Saudita

O Al Nassr qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, depois de a formação orientada pelo treinador português Rui Vitória vencer o Al Bukayriyah por 4-1.

A jogar em casa, o Al Nassr, campeão saudita, adiantou-se no marcador aos 32 minutos através de Abderrazak Hamdallah, com o intervalo a chegar com o marcador em 1-0. Já na segunda metade do encontro, a equipa do técnico luso dilatou a vantagem por Petros Araújo (48 minutos), Giuliano de Paula (50) e Nordin Amrabat (63).

O melhor que os visitantes conseguiram foi reduzir aos 87, por intermédio de Abdullah Al-Ghamdi, que fixou o resultado final em 4-1.

Com esta vitória, a equipa de Rui Vitória junta-se ao Al-Taawon, detentor do troféu e treinado pelo português Paulo Sérgio, e ao Al-Feiha, orientado pelo luso Jorge Simão, na próxima eliminatória da competição.

O Al-Taawon apurou-se hoje para os oitavos de final da prova, ao vencer por 2-0 em casa do Al-Ain, um dia depois de o Al-Feiha ter goleado na receção ao Al-Drea por 5-0.