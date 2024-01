Al Rayyan dá nega ao Besiktas por Leonardo Jardim

Leonardo Jardim foi sondado para assumir o comando do Besiktas, segundo informação apurada porContudo, a direção do Al Rayyan, clube que o português orienta desde o verão passado, descartou qualquer hipótese de libertar o técnico.Depois da nega por Jardim, o clube onde alinha Gedson Fernandes concentra esforços em Bruno Génesio. De acordo com a imprensa turca, o francês de 57 anos deve assinar esta semana pelo Besiktas, que encontrará no 5.º posto da liga turca.