Al Sadd de Jesualdo Ferreira alcança liderança no Qatar com goleada

O Al Sadd, orientado pelo treinador português Jesualdo Ferreira, recuperou este sábado a liderança do campeonato de futebol do Qatar, ao golear por 6-2 na receção ao penúltimo classificado, no jogo que fechou a 16ª jornada.Akram Afif, avançado do Al Sadd, bisou aos 07 e 10 minutos, mas quatro minutos depois o brasileiro Wagner reduziu para o Al Khor, ainda que a equipa de Jesualdo Ferreira tenha voltado a marcar antes do intervalo, aos 42, por Ismaeil Hamid.Na segunda parte, o resultado avolumou-se, com o Al Sadd a marcar aos 55 minutos, pelo sul-coreano Woo-Young Jung, aos 57, pelo avançado argelino Baghdad Bounedjah e aos 65, novamente por Akram Afif, que assinou assim um 'hat-trick'.O Al Khor, penúltimo classificado, com apenas nove pontos, ainda chegou ao segundo golo, aos 90+2, pelo avançado brasileiro Tiago Bezerra.Com esta vitória, o Al Sadd reassumiu a liderança do campeonato, com 41 pontos, mais dois do que Al-Duhail, que é segundo, e mais onze do que o terceiro, o Al Rayyan.