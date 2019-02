Al-Sadd de Jesualdo Ferreira goleia e consolida liderança no Qatar

O Al-Sadd, treinado pelo português Jesualdo Fereira, goleou este sábado, por 4-0, o Al Rayyan e aproveitou o empate do Al-Duhail, de Rui Faria, para consolidar a liderança da liga de futebol do Qatar, em jogo da 17.ª jornada.Bounedjah (33 minutos), Abdelkarim Hassan (35) e Akram Afif (62, de grande penalidade, e 72) anotaram os tentos da formação de Doha, num encontro em que as duas equipas terminaram com 10 elementos, devido às expulsões do avançado Soria (Al Rayyan) e do médio espanhol Gabi (Al-Sadd).A cinco jornadas do final, o Al-Sadd, recordista de títulos de campeão no Qatar (13), mas que não vence o campeonato desde 2012/13, continua na liderança isolada, com 44 pontos, agora com mais quatro pontos do que o segundo classificado, o Al-Duhail.O campeão em título, orientado por Rui Faria, não saiu de um nulo (0-0) na visita ao Al-Gharafa, no qual atuou o médio luso Diogo Amado.