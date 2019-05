Al Sadd de Jesualdo Ferreira nos 'oitavos' da Liga dos Campeões da Ásia

O Al Sadd, líder do campeonato do Qatar e treinado pelo português Jesualdo Ferreira, garantiu esta segunda-feira a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática, ao bater por 2-1 os sauditas do Al Ahli.Em Doha, no Estádio Jassim Bin Hamad, marcaram para a equipa da casa Ali Assadalla, aos nove minutos, e Akram Afif, aos 12. O melhor que o Al Ahli conseguiu fazer foi reduzir, de grande penalidade, por Omar Al Somah, aos 51.O resultado mantém a equipa de Jesualdo Ferreira, na qual pontificam os espanhóis Xavi e Gabi, na frente do Grupo D da competição, não podendo já cair para fora dos dois lugares de apuramento.Com esta vitória, o Al Sadd sai da quinta e penúltima jornada do Grupo D com 10 pontos e já só poderá ser ultrapassado pelo Pakhrator, do Uzbequistão, que tem oito, depois de bater hoje o Persépolis, do Irão, por 1-0.Na última jornada, em 20 de maio, o Al Sadd joga em Persépolis e o Al Ahli recebe o Pakhrator.