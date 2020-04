Al Sadd e Al Hilal tentam Falcão

Aos 34 anos, Radamel Falcão continua a gerar interesse. Atualmente ao serviço do Galatasaray, o antigo avançado do FC Porto pode estar de saída da Turquia, com Al Sadd e Al Hilal a perfilarem-se como os principais candidatos. Segundo a imprensa turca, o Al Sadd, equipa do Qatar orientada por Xavi, está disposta a pagar 14 milhões de euros e a oferecer um salário anual de 10 milhões. Já os sauditas do Al Hilal também aparecem como fortes concorrentes pela contratação do colombiano, embora sem valores conhecidos.