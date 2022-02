Al Sadd garante vantagem sobre equipa de Luís Castro e revalida título no Qatar

O Al Sadd revalidou esta segunda-feira o título de campeão de futebol do Qatar, ao golear por 8-2 na visita ao Al Ahli, assegurando uma vantagem irrecuperável para o perseguidor Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro.

O bicampeão, orientado por Javi Gracia desde a saída do técnico Xavi Hernández para o Barcelona, dispõe de 13 pontos de vantagem sobre o Al Duhail, segundo classificado e que joga hoje no estádio do Qatar SC, quando estão apenas 12 em disputa, correspondentes a quatro jogos.

O Al Sadd, que venceu todos os jogos na prova, à exceção do empate 3-3 frente ao Al Duhail, ainda com Xavi Hernández como treinador, é o recordista de títulos no Qatar, com 15 troféus conquistados, entre os quais os das duas últimas temporadas.

A equipa de Doha, que tem o melhor ataque e defesa da competição, com 72 golos marcados e 20 sofridos, deu uma demonstração de superioridade no recinto do Al Ahli, marcando por intermédio Akran Afif, Hassan Al Haydos (de grande penalidade), Boualem Khoukhi, Baghdad Bounedjah, Santi Cazorla, Youssef Abdel Razaq e Andere Ayew (dois).