Al-Shabab aponta a Jorge Simão

O Al-Shabab, 5º classificado da última edição do campeonato da Arábia Saudita, está a tentar a contratação de Jorge Simão, que deixou o Boavista no decurso desta temporada. Segundo apurámos, já houve contactos entre as partes, mas, por esta altura, há outras hipóteses em aberto para o treinador, de 42 anos.





Jorge Simão, recorde-se, foi substituído por Lito Vidigal no comando do Boavista, depois de ter assinado pelos axadrezados no início de 2017/18. Antes, já tinha comandado Sp. Braga, Chaves, Paços de Ferreira, Belenenses, Mafra e Atlético.Está em aberto, por isso, a hipótese de uma primeira experiência no estrangeiro, nomeadamente na Arábia Saudita, onde já estão dois técnicos portugueses: Rui Vitória (Al Nassr) e Paulo Sérgio (Al Taawon).