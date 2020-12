Al-Shabab, de Pedro Caixinha, empata e pode ficar mais longe do líder na Arábia Saudita

O Al-Shabab, treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou esta sexta-feira (1-1) na receção ao Al-Ittihad, em jogo da oitava jornada da Liga saudita, e pode ficar mais longe da liderança ocupada pelo Al-Hilal.

Depois da derrota na última ronda, com o Al-Qadisiya (2-1), a equipa do Al-Shabab, que no jogo de hoje teve entre os titulares o extremo luso Fábio Martins, colocou-se em 'maus lençóis' aos 19 minutos, face ao golo anotado pelo avançado sérvio Aleksandar Prijovic, com a resposta a chegar já no segundo tempo, através do defesa chileno Igor Lichnovsky (57).

No segundo posto, com 15 pontos, mais dois do que o terceiro colocado Al-Ittihad, a equipa de Caixinha pode ficar a oito do topo da classificação, caso o Al-Hilal triunfe na receção ao Al-Wehda, de Ivo Vieira.