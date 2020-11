Al Shabab, de Pedro Caixinha, vence e partilha liderança na Arábia Saudita

O Al-Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, obteve este sábado a primeira vitória na liga saudita, à quarta jornada, enquanto o Al Shabab, de Pedro Caixinha, somou mais três pontos e partilha a liderança.

A equipa do ex-treinador do Benfica, Rui Vitória, que vinha de três derrotas consecutivas no campeonato, somou os seus primeiros pontos na prova, ao receber e vencer o Al Qadisiya por 2-0, com golos do central Abdullah Al Amri e do médio ofensivo Firas Albirakan, aos 47 e 65 minutos, respetivamente.

De sublinhar que o o técnico Rui Vitória, oito futebolistas e cinco elementos da equipa técnica do Al Nassr testaram positivo para o novo coronavírus no início do mês, tendo sido o próprio clube saudita a divulgar essa informação na sua página na rede social Twitter.

Entre os elementos da equipa técnica identificados pelo clube como tendo testado positivo estão os portugueses Sérgio Botelho, treinador adjunto, Basil Ribeiro, médico, e Luís Patrício, nutricionista.

Por seu lado, a equipa treinada por Pedro Caixinha foi ao terreno do Al-Fateh vencer por 3-1, mas esteve a perder por 1-0 ao intervalo e deu a volta na segunda parte com dois golos do avançado Turki Al Amar e um do médio português Fábio Martins, que na época passada vestiu a camisola do Famalicão.

Com estes resultados, o Al Shabab é segundo classificado, partilhando a liderança com o Al Hilal, ambos com 10 pontos, seguidos do Al Ahli SC, com nove, enquanto o Al-Nassr subiu ao 13º lugar, o primeiro acima dos lugares de despromoção, com três pontos.