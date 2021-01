Al-Shabab elege Fábio Martins para melhor jogador do mês

Fábio Martins foi eleito pelo Al-Shabab para o prémio de melhor jogador do mês do clube no mês de dezembro. O extremo português tem assumido uma grande importância desde que chegou ao clube, tal como comprovam os três golos em 11 jogos, aos quais junta já várias assistências.





Com a ajuda de Fábio Martins, o Al-Shabab está na segunda posição do campeonato.