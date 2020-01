Al-Taawon, de Vítor Campelos, empata na deslocação ao Al Hazm

O Al-Taawon, do treinador português Vítor Campelos, empatou esta sexta-feira 0-0 na deslocação ao terreno do Al Hazm, em jogo da 16.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita de futebol.

A equipa orientada pelo treinador português somou um ponto e está em quarto lugar no campeonato, provisoriamente, com 27 pontos, enquanto o Al Hazm é 13.º, com 16 pontos.

O defesa português Ricardo Machado foi titular na equipa Al-Taawon e cumpriu os 90 minutos.