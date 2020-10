Al Wahda, de Ivo Vieira, perde na receção ao Al Faisaly

O Al Wahda, treinado pelo português Ivo Vieira, perdeu esta sexta-feira (1-2) com o Al Faisaly, o segundo desaire consecutivo à terceira jornada do campeonato de futebol da Arábia Saudita.

Com o compatriota Hernâni a titular, o Al Wahda até se adiantou, com golo do maliano Youssoufou Niakaté, logo aos seis minutos, contudo, o cabo-verdiano Júlio Tavares empatou, aos 19.

Abdullah Al Qahtani saiu do banco, aos 66 minutos, e, aos 75, consumou a reviravolta.

O Al Wahda fica, provisoriamente, em 10.º com três pontos, enquanto o Al Faisaly 'colou' ao Al Fateh na liderança da prova, com sete pontos em nove possíveis.

O Al Nassr de Rui Vitória ainda não pontuou nos dois encontros que disputou.