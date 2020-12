Al Wehda de Ivo Veira vence em casa do líder Al-Hilal e deixa zona de despromoção

O Al Wehda, treinado pelo português Ivo Vieira, causou este domingo surpresa no fecho da oitava jornada da principal Liga saudita, ao vencer em casa do líder Al-Hilal por 2-1, saindo da zona de despromoção.

A equipa de Ivo Vieira adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, pelo médio australiano Dimitrios Petratos, e o Al-Hilal só logrou o empate aos 70 minutos, pelo veterano avançado gaulês Bafetimbi Gomis, mas, já em período de compensações, aos 90+1, o Al Wehda chegou ao triunfo com um golo do avançado Ahmed Jaber, da Eritreia.

O extremo português Hernâni, ex-FC Porto, esteve no banco do Al Wehda, mas não chegou a ser utilizado.

Com este triunfo, a equipa de Ivo Vieira subiu ao 13.º lugar, o primeiro acima da 'linha de água', com nove pontos, enquanto o Al-Hilal manteve a liderança, com 19 pontos, mais três do que o Al Ahli e mais quatro do que o AL-Shabab, treinado pelo português Pedro Caixinha.