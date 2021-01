Al Wehda, de Ivo Vieira, permite reviravolta e perde diante do Al Shabab

O Al Wehda, orientado pelo treinador português Ivo Vieira, desperdiçou esta segunda-feira uma vantagem de dois golos e permitiu a reviravolta na receção ao Al Shabab, na 15.ª jornada da Liga da Arábia Saudita, acabando derrotado por 4-2.

O médio brasileiro Anselmo, aos 20 minutos, e Al-Ghamdi, aos 37, deram vantagem aos anfitriões, que tiveram no 'canarinho' Seba o seu maior pesadelo, com um 'hat-trick' que começou aos 43 e foi complementado aos 76 e 80.

Quando estava 2-2, já depois do empate conseguido por Abdullah Al Zoari, aos 55, Ivo Vieira ainda apostou no compatriota Hernâni, que entrou aos 73, mas não conseguiu inverter a tendência a favor da equipa de Fábio Martins.

Com este resultado, o Al Wehda, que sofre a segunda derrota consecutiva e vai já no quarto jogo seguido sem ganhar, partilha o nono lugar com o Al Qadisiya, com 20 pontos, enquanto o Al Shabab é segundo, com 29, a um do líder Al-Hilal, que empatou cinco dos últimos seis desafios no campeonato.