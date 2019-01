Alan Shearer sobre Raúl Jiménez: «Estou impressionado»

Alan Shearer, antiga estrela da seleção inglesa, é o melhor marcador de sempre da Premier League e confessa-se surpreendido pela qualidade de jogo de Raúl Jiménez, avançado mexicano que está cedido ao Wolverhampton pelo Benfica. "Estou impressionado. Até agora leva seis golos no campeonato e se conseguir marcar entre 10 e 15 na sua primeira época, sem estar numa equipa do top-6, aí direi que ele teve uma temporada fantástica. Das vezes que o vi, ele esteve bem e é um jogador difícil de enfrentar, como tem de ser nesta posição", elogiou em declarações difundidas pelo site oficial do Wolverhampton.O agora comentador de televisão, de 48 anos, ainda acrescenta que os wolves são, definitivamente, um clube que pertence à Premier League. "É um grande clube de futebol e um dos que pertence ao principal escalão. Fiquei impressionado com tudo, tanto fora como dentro do campo", mencionou.O antigo jogador do Newcastle está radiante com a campanha da equipa de Nuno Espírito Santo. "Têm sido brilhantes. Sei que têm um ou dois resultados menos bons, mas penso que têm sido absolutamente soberbos. Têm tido resultados impressionantes contra os grandes clubes. Têm-se imposto e ganho as partidas", referiu.