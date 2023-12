Álcool e relações sexuais em troca da titularidade: jogadoras do Necaxa denunciam treinador

Jorge Gómez, treinador da equipa feminina do Necaxa, do México, está debaixo de fogo depois de ter sido denunciado por cinco jogadoras e pela treinadora adjunta, que o acusam de dormir e de ter tido relações sexuais com menores, além de ter aproveitado o seu estatuto para tecer comentários machistas.Segundo o 'AS', Gómez, de 42 anos, tinha o hábito de convidar as jogadoras para sua casa, onde estas acabavam por participar em festas que envolviam bebidas alcoólicas. Não só isso, e sempre de acordo com a mesma fonte, o técnico procurava ter relações sexuais com as suas atletas - algumas menores - e, em troca, garantia-lhes a titularidade na equipa. Caso estas não aceitassem, eram imediatamente substituídas ou deixavam o clube."Há jogadoras menores de idade que acabavam por dormir com ele porque ele prometia impulsionar-lhes a carreira. Sei de menores com quem ele dormiu. Muitas jogadoras têm medo dele. As provas já foram apresentadas à direção, entre fotografias, áudios, vídeos, 'prints'. Até os pais sabem...", denunciou uma das jogadoras, citada pelo 'AS'.A referida publicação conta ainda outra situação protagonizada por Jorge Gómez: "Os dois [treinador e jogadora] estavam numa festa no apartamento dele, ele levou-a para o quarto e começou a baixar-lhe as calças. Ela disse que não, empurrou-o e ele foi-se embora. No dia seguinte, enviou-lhe uma mensagem a pedir desculpa e a dizer que estava bêbado", pode ler-se.Refira-se que as mesmas jogadoras garantem ainda que o técnico abusava verbalmente de algumas atletas, principalmente no que diz respeito ao peso das mesmas: "Se não estivéssemos dentro do peso ideal, dizia que estávamos gordas".