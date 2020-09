Aldaír Ferreira é reforço do Etar Tarnovo

Aldaír Ferreira está certo como reforço do Etar Veliko Tarnovo, sabe Record. O jovem angolano de 22 anos, que na última temporada atuou na equipa sub-23 do Cova da Piedade, realizando 27 jogos, vai reforçar o atual último classificado do campeonato búlgaro.





O médio com formação no Sporting e no Gil Vicente conta também com passagens por Oliveirense e Vilaverdense.