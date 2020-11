Alejandro Sabella está hospitalizado e em estado considerado delicado

Alejandro Sabella, antigo selecionador da Argentina, está a passar por um momento delicado. O técnico foi hospitalizado na última quinta-feira devido a uma arritmia cardíaca, em Buenos Aires, mas a imprensa do país revela que a sua situação clínica complicou-se nas últimas horas, pois contraiu uma infeção hospitalar.





O jornal 'Olé' escreve que fonte próxima de Sabella adiantou que o seu estado clínico não é grave, mas é delicado. O treinador, de 66 anos, está a ser tratado com antibióticos.O ex-selecionador desenvolveu no hospital um quadro de febre, o que fez soar os alarmes. Depois de realizados vários exames, os médicos concluíram que Sabella estava com uma infeção.