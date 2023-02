Aleksandar Jankovic confirmado como novo selecionador da China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aleksandar Jankovic foi esta sexta-feira confirmado oficialmente como o novo selecionador de futebol da China, função que desempenhava interinamente desde o verão de 2022, após substituir o chinês Li Xiaopeng.

Aleksandar Jankovic, de 50 anos, que chegou à China em 2018 para assumir o comando da seleção de sub-19, vai preparar a seleção chinesa para a Taça da Ásia de 2023 e para as eliminatórias asiáticas do campeonato do Mundo de 2026.

A seleção chinesa será a primeira que o treinador sérvio vai liderar, embora já tivesse uma experiência anterior no seu país, quando orientou a seleção de sub-21 da Sérvia, entre 2010 e 2013.

Além disso, Aleksandar Jankovic também ocupou o cargo de treinador dos sérvios do Estrela Vermelha e, entre outros, dos belgas do Lokeren, Malines e Standard Liège.

A estreia de Jankovic como treinador principal da seleção chinesa acontecerá em 23 de março, quando a seleção asiática disputar um encontro particular com a Nova Zelândia, em Auckland.

Enquanto interino, o treinador sérvio comandou a seleção chinesa no verão passado em três jogos do campeonato asiático, tendo obtido uma vitória, um empate e uma derrota.