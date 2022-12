Aleksander Ceferin presta tributo a Pelé: «Foi a primeira superestrela global do futebol»

O presidente da UEFA lamentou esta quinta-feira de Pelé, aos 82 anos, a "primeira superestrela global do futebol".

"Estamos profundamente tristes por saber da perda de Pelé, um dos maiores de sempre. Foi a primeira superestrela global do futebol e, graças às suas conquistas dentro e fora de campo, foi um pioneiro no crescimento da modalidade até ser o desporto mais popular do mundo", notou Aleksander Ceferin, citado em comunicado do organismo de cúpula do futebol europeu.

Segundo o dirigente, Pelé "deixará muitas saudades" e, "em nome da comunidade europeia do futebol", desejou-lhe que "descanse em paz".