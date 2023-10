Alemanha e México empatam em jogo particular em Filadélfia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Alemanha, anfitriã do Euro'2024, empatou na terça-feira à noite diante do México (2-2), em jogo particular disputado em Filadélfia, nos Estados Unidos.

No segundo jogo de Julian Nagelsmann à frente da Mannschaft, depois de no sábado se ter estreado com uma vitória diante dos Estados Unidos (3-1), os germânicos encontraram maiores dificuldades.

O México, que teve o lateral direito portista Jorge Sanchéz a titular, esteve a perder, graças a um golo de Rudiger, aos 25 minutos, mas ainda deu a volta ao marcador, com golos de Uriel Antuna, aos 37', e Erick Sanchéz, aos 47'.

Uma vantagem que durou pouco, com os germânicos a marcarem novamente aos 51 minutos, por intermédio de Niclas Füllkrug, que tinha entrado ao intervalo, para o lugar de Thomas Müller.