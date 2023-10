Alemanha vence Estados Unidos em particular na estreia de Nagelsmann

A Alemanha, seleção anfitriã do Euro'2024, venceu este sábado os Estados Unidos por 3-1, com reviravolta, na estreia de Julian Nagelsmann como selecionador, em jogo particular.

A seleção norte-americana, a jogar em casa, abriu o marcador aos 27 minutos, por Christian Pulisic, jogador dos italianos do Milan, mas a Alemanha impôs o seu maior poderio, empatando ainda na primeira parte, aos 39', pelo médio do Barcelona Ilkay Gundogan.

Na segunda parte, a Alemanha resolveu a questão em três minutos, aos 58' e 61', com golos do avançado Nicolas Fullkrug, do Borussia Dortmund, e de Jamal Musiala, médio do Bayern de Munique, respetivamente.

A Alemanha já tem assento na fase final do Euro'2024, que se disputa entre 14 de junho e 14 de junho, visto ser o país organizador da competição, enquanto o Estados Unidos serão os anfitriões da Copa América, de 20 de junho a 14 de julho.