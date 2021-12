Alexander Ceferin elege aquele que diz ser o melhor jogador do mundo

Alexander Ceferin elegeu aquele que considera ser o melhor jogador do Mundo, durante uma visita à sede da Federação Francesa de Futebol."Para mim, Michel Platini foi, na sua época, o melhor jogador ou um dos melhores jogadores do Mundo. Mais tarde, Zinédine Zidane também foi um grande jogador. Na minha opinião, Kylian Mbappé é provavelmente o melhor jogador do mundo hoje. A seleção francesa também é muito forte, está no topo", frisou o presidente da UEFA, que ainda deixou elogios ao trabalho desenvolvido pelo organismo para o sucesso do futebol francês."É importante ter boas relações com todas as federações membros da UEFA. A FFF é uma grande federação e tem tido muito sucesso. Acabou de ganhar a última edição da Liga das Nações, bem como o último Mundial [em 2018]. França tem produzido muitos grandes jogadores de futebol", atirou,Alexander Ceferin abordou também os problemas que a Covid-19 veio trazer ao desporto-rei, tendo endereçado ma mensagem aos clubes."O futebol europeu e os clubes sofreram muito com a pandemia da Covid-19. Quero enviar-lhes uma mensagem de esperança acima de tudo. Tenho a certeza de que esta crise vai acabar e voltaremos à vida normal. O futebol sofreu, mas conseguiu aguentar e rapidamente voltou ao normal. Foi um dos mais rápidos a fazê-lo, porque toda a gente sentia falta do futebol quando os estádios estavam vazios", concluiu.