Alexander Dyukov reeleito presidente da Federação Russa de Futebol

Alexander Dyukov foi esta quinta-feira reeleito presidente da Federação Russa de Futebol (UFR), por unanimidade, pouco menos de dois anos após ter assumido a liderança do organismo máximo da modalidade no país.

"Agradeço a confiança e o trabalho em conjunto. Fizemos muito em pouco tempo", salientou o antigo presidente do Zenit de São Petersburgo e presidente de direção da empresa petrolífera Gazprom Neft, uma das maiores no país.

Juntamente com a reeleição de Dyukov na presidência da UFR, o organismo elegeu também hoje os 26 membros do conselho executivo, entre os quais estão os presidentes do Spartak Moscovo, Leonid Fedun, e do CSKA, Evgueni Guiner, bem como o proprietário do Krasnodar, Serguei Galitski.