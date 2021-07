Alexandre Guedes deixa Famalicão e ruma à Polónia

O avançado Alexandre Guedes deixou o Famalicão para reforçar o Raków, da Polónia, anunciou esta sexta-feira o clube polaco, com o jogador a assinar um contrato de três épocas, com mais duas de opção.

O avançado, de 27 anos, tinha contrato com o clube famalicense até 2024, no entanto, acertou a rescisão e rumou à Polónia. Guedes esteve no Famalicão meia época, uma vez que chegou em janeiro oriundo do Vitória de Guimarães.

Formado nas escolas do Sporting, o jogador passou também por clubes como o Desportivo das Aves, o Réus, de Espanha, no Vegalta Sendai, do Japãom e ruma agora ao Raków, da Polónia.

Nas redes sociais, Alexandre Guedes deixou uma mensagem de agradecimento ao Famalicão.

"Obrigado, Famalicão. Grato pela oportunidade de regressar a Portugal e de conhecer uma cidade especial. Aqui ganhei muitos amigos e fui sempre tratado como se estivesse cá há anos. O único lamento que levo é de não ter tido a oportunidade de sentir o calor dos nossos adeptos fantásticos no nosso estádio. Desejo-vos tanto quanto aquilo que me proporcionaram. Tudo. Estarei a torcer por todos vocês, esteja onde estiver", referiu o avançado.