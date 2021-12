Alexandre Guedes rescinde com RKS Raków

Alexandre Guedes já não é jogador do RKS Raków. O avançado português, de 27 anos, rescindiu contrato com a equipa polaca e está a analisar propostas para poder prosseguir a sua carreira.Formado no Sporting, Guedes representou, em Portugal, clubes como Aves, V. Guimarães e Famalicão. Para além disso, conta no curriculum com passagens pelo Reus, de Espanha, e pelo Vegalta Sendai, do Japáo. Na Polónia, jogou em 11 encontros pelo Raków, clube pelo qual agora rescindiu contrato.