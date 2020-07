Alexandre Mestre integra Comité de Governança e Cumprimento da UEFA

O português Alexandre Mestre vai integrar o comité de três membros independentes do Comité de Governança e Cumprimento da UEFA, órgão dedicado à prevenção de condutas ilegais e violadoras da ética, foi esta sexta-feira anunciado.

De acordo com a sociedade de advogados na qual Alexandre Mestre é consultor, o mandato começou na quarta-feira e termina em 30 de junho de 2023.

Em declarações divulgadas pela sociedade de advogados, Alexandre Mestre, secretário de Estado da Juventude e do Desporto entre 2011 e 2013, agradece a confiança e assume a vontade de contribuir para a integridade do futebol.

"Agradeço a confiança depositada e farei para que, como elemento de uma equipa de grande mérito e reconhecido trabalho neste âmbito, possa dar um modesto contributo para causas tão nobres no quadro do desporto-rei, em que Portugal tem uma marca única, em particular ao nível de jogadores, treinadores, intermediários e dirigentes", disse.

O órgão, que é presidido por Herbert Tibe, membro da direção da Federação Austríaca de Futebol, é também responsável por matérias como responsabilidade social, direitos humanos, igualdade de género, e monitorização de riscos, nomeadamente no plano da alocação de fundos e de decisões de natureza comercial.