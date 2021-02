“Uma casa grande com piscina e segurança”: as exigências de Alexandre Pato para rumar ao Iraque

Alexandre Pato, outrora uma grande promessa do futebol mundial, está sem clube… aos 31 anos. Depois de ter alinhado em apenas 13 jogos, e marcado 4 golos, pelo São Paulo no ano passado, o avançado não continuou no clube e está desempregado já desde o passado mês de Julho.





Contudo, esta situação pode inverter-se em breve. Há alguns anos, Pato era disputado por clubes como o Chelsea ou o Milan, mas o único convite que tem agora é do… Al Diwaniya, do Iraque.A confirmação foi feita pelo próprio presidente do clube, que revelou os pedidos do avançado brasileiro para rumar ao Iraque."As negociações estão em curso, mas as condições que nos propôs são difíceis de satisfazer", começa por explicar Hussein Al-Ankoshei, ao canal ‘Rudaw’. Mas quais serão essas "condições"? "Ele quer uma casa muito grande, com uma piscina privada, um andar alto e ainda proteção pessoal para a sua família", conta.O problema é que o Al Diwaniya nem sequer é um dos clubes de topo do Iraque e não tem facilidades financeiras para cumprir com os caprichos de Alexandre Pato.Há umas semanas, Hussein tornou-se famoso por prometer oferecer a cada um dos seus jogadores uma Playstation 5 caso conseguissem uma determinada série de vitórias. A PS5 aparentemente não vai ser suficiente para convencer Alexandre Pato. Os próximos dias ditarão se estas negociações conhecerão um final feliz.