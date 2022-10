Alexia Putellas: «Sem as minhas companheiras não seria possível...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A jogadora espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, voltou a convencer o mundo do futebol e ergueu a Bola de Ouro de melhor jogadora de futebol da temporada 2021/22, depois do sucesso que havia alcançado na última 'coroação'.

"Estou muito feliz por voltar aqui. Há um ano, quando conseguimos ganhar o primeiro prémio, defini como objetivo melhorar este ano para poder estar ao serviço da equipa e ter esta recompensa, que é uma coisa que me orgulha muito", iniciou.

"Sem as minhas companheiras não seria possível estar aqui. Aprecio muito a presença e o apoio delas. Quero agradecer também à equipa técnica, que me faz ser melhor a cada dia", resumiu a catalã.