Alexis Sánchez critica condições do futebol no Chile: «Saíram excrementos do duche...»

"En Juan Pinto Durán hay tres duchas y no funcionan. Hay que esperar que se duche el otro. En el estadio de Colo-Colo yo estaba sentado estirando y salió excremento de nosotros mismos en la ducha. ¿Esto es una selección o que?"



Alexis Sanchéz fez duras considerações sobre o futebol chileno depois do empate com o Paraguai (0-0), que acabou por levar à demissão do selecionador Eduardo Berizzo. A equipa está no 8.º lugar nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2026 e o avançado - que jogou em alguns dos melhores clubes da Europa - avisou que há muita coisa que precisa de mudar no país."Temos de entender, estudar e vivenciar o futebol. Não aprendemos o que é futebol. Vejo jogadores que não jogam há semanas, porque o campeonato nacional está parado! Eu não vou mudar isto. Como país, a organização não tem sido muito boa. Devemos entender e ter conhecimento de como fazê-lo", começou por explicar.Depois, explicou as condições que a seleção encontrou em alguns dos principais estádios do Chile. "Fomos a dois estádios. No Juan Pinto Durán há três chuveiros que não funcionam, tivemos de esperar à vez para tomar banho. No estádio do Colo-Colo [o Monumental] estava sentado a fazer alongamentos e saíram excrementos, nossos, do duche! Isto é uma seleção ou uma equipa de terceira?", questionou o futebolistas de 34 anos, que passou por clubes como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter.O Chile não conseguiu apurar-se para o Mundial do Qatar, em 2022, e neste momento está fora da zona de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026.Na sexta ronda, amanhã, os chilenos visitam o Equador.