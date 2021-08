«Algumas das decisões que Rui Vitória toma são incompreensíveis e difíceis de explicar»

Com duas derrotas em apenas três jornadas no campeonato russo, o Spartak Moscovo de Rui Vitória tem sido alvo de várias críticas. Depois da chegada algo atribulada, o treinador português arrancou a todo o gás na pré-temporada e quando tudo fazia prever que a equipa ia começar bem o campeonato, eis que ao final de três jornadas encontra-se no 11.º lugar, com apenas três pontos.

A mudança repentina de performance do Spartak Moscovo é algo que deixa Valery Nepomnyashchy perplexo. Em entrevista ao 'Sport24', o antigo treinador do CSKA Moscovo apontou o dedo a algumas das decisões tomadas por Rui Vitória nos jogos oficiais já disputados desde o arranque da temporada como sendo um dos problemas que a equipa tem atravessado.

"Tudo é muito difícil de explicar. Não tenho explicações para o que está a acontecer, nem sei a razão que está por detrás disto [dos maus resultados]. Quando vi os jogos do Spartak Moscovo na Premier Cup [torneio conquistado pela equipa na pré-temporada], a equipa fluia. Agora parece que nada resulta", começou por dizer o também ex-selecionador de Camarões e Uzbequistão, que aponta a um problema mais profundo.

"Não penso que seja uma questão física nem de rendimento, mas sim psicológica. Algo de errado aconteceu. Inspiração, movimentações, velocidade... foi tudo. E eu simplesmente não consigo entender por quê. Algumas das decisões que toma são incompreensíveis, difíceis de explicar, isto do meu ponto de vista. Nem sempre consegue ser objetivo e assertivo", acrescentou.

Para Valery Nepomnyashchy, uma derrota do Spartak Moscovo no próximo dia 10 no Estádio da Luz, frente ao Benfica, não colocará o lugar do treinador português em risco. "Penso que não. Do meu ponto de vista, o treinador deveria ter sempre tempo e o direito de cometer erros", atira.