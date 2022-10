Ali Daei detido no Irão por apoiar protestos no país

Ali Daei foi detido no Irão esta sexta-feira por apoiar os protestos no país-natal que já duram há semanas, segundo adianta a organização curda de direitos humanos Hengaw. O antigo futebolista mostrou-se, mais do que uma vez, ao lado de quem é contra o regime que matou Mahsa Amini, uma jovem iraniana de 22 anos que faleceu sob custódia policial depois de se recusar a envergar o hijab.No final de setembro, a lenda do futebol iraniano, de 53 anos, já havia visto o passaporte ser-lhe confiscado precisamente por ser uma voz reconhecida na sociedade e se mostrar ao lado dos manifestantes.Segundo a mesma fonte, o segundo melhor marcador de sempre por uma seleção, apenas atrás de Cristiano Ronaldo, foi detido pelas autoridades na cidade-natal de Amini.