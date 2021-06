Ali Daei e o recorde de golos pela seleção: «Na verdade marquei 111...»

Há muito que o nome de Ali Daei não era tão falado à escala global e isso mudou muito por culpa de Cristiano Ronaldo. Insaciável na busca de novos registos históricos, o português chegou aos 109 golos pela Seleção Nacional e igualou o recorde detido pelo iraniano, o que fez o lendário ex-jogador asiático, agora com 52 anos, voltar a estar nas bocas do Mundo. Ambos trocaram mensagens de reconhecimento nas redes sociais depois do bis do português diante da França, mas o iraniano revela agora que, afinal, lhe foram 'roubados' dois golos à conta total. A explicação foi dada em entrevista ao 'AS', na qual deixa claro que, mesmo assim, não importa essa estatística, pois o recorde ficará muito bem entregue ao avançado português.





"Já esperava que fosse o Cristiano a quebrar o meu recorde. Na verdade fiz 111 golos, mas isso não importa. Pela forma como joga e o nível de forma em que se encontra, estou certo de que marcará muitos mais golos. Acredito que o Ronaldo merece alcançar este recorde. Para mim, o facto de ele conseguir apanhar-me é também um recorde para mim. Um orgulho", assumiu o antigo avançado iraniano.Relativamente aos tais dois golos, a questão que se coloca é que a FIFA não entende esses tentos como válidos para o registo por alegadamente terem sido marcados a uma equipa olímpica do Afeganistão e não à seleção principal. O encontro em causa foi referente aos Jogos Asiáticos de 2002.