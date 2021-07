Aliança Mundial pela Integridade no Desporto promove debate sobre futuro da indústria desportiva

A Aliança Mundial pela Integridade no Desporto (SIGA) promove, entre os dias 13 e 17 de setembro, a segunda edição da Semana da Integridade Desportiva, "o principal evento digital de liderança inovadora a nível mundial totalmente focado na integridade desportiva", explica a organização, em comunicado.





A iniciativa vai desenrolar-se em cinco sessões através de videoconferência e contar com participação de elementos ligados à indústria desportiva mundial, estando já confirmada a presença de 10 oradores, entre eles Javier Tebas, presidente da La Liga; David Butler, diretor-geral da European Rugby League; e Paul Elliott, presidente do Conselho Consultivo de Inclusão da Federação Inglesa de Futebol (FA).O diretor-executivo (CEO) da SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros, refere em comunicado que a entidade "está mais comprometida do que nunca em mobilizar e unificar todos os sectores da indústria desportiva" de forma a aproveitar a "oportunidade para passar do desespero ao otimismo e evoluir de maneiras positivas e significativas", numa altura em que o mundo do desporto procura ultrapassar os efeitos da pandemia da Covid-19."Reunindo os vários lados da indústria desportiva global, de todos os continentes e todos os desportos, a Semana da Integridade Desportiva é um espaço dinâmico e multicultural de diálogo, partilha de conhecimento e liderança inovadora. É a plataforma perfeita para fazer as coisas acontecerem", acrescenta o responsável.