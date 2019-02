Alisha e Ramona, jogadoras de futebol, rivais e namoradas: história contada em documentário

Alisha Lehmann, de 20 anos é jogadora de futebol profissional no West Ham. Na mesma cidade de Londres, a também suíça Ramona Bachman, de 28 anos, alinha pelos rivais do Chelsea. Fora de campo, vivem juntas e são namoradas. Assumiram publicamente o romance, desafiando convenções e preconceitos.





Ver esta publicação no Instagram You‘re just a wonderful person?? @bachmannr10 Uma publicação partilhada por Alisha Lehmann (@alishalehmann7) a 29 de Jan, 2019 às 2:29 PST





As duas concordaram em aparecer num documentário da BBC sobre Jack Sullivan, o filho do dono do Wes Ham, David Sullivan, que aos 19 anos é considerado o mais jovem patrão do futebol inglês. O episódio dedicado às duas jogadores mostra os bastidores do jogo entre as equipas de ambas, que aconteceu em novembro passado. O Chelsea acabou por ganhar por 2-0, nada que perturbasse o amor entre as duas atletas.





Ver esta publicação no Instagram ?? The full story behind this picture is out now. @schweizer_illustrierte Uma publicação partilhada por Ramona Bachmann (@bachmannr10) a 28 de Dez, 2018 às 10:29 PST





Lehmann chegou a Inglaterra no último verão para alinha no West Ham. Bachmann já vai na segunda época no Chelsea e ajudou o clube a ganhar o campeonato feminino e a Taça de Inglaterra na última época. São ambas internacionais pela seleção Suíça, uma das melhores da Europa.



"Há muitas coisas positivas em estares com alguém que faz o mesmo que tu. Não saio aos fins-de-semana, porque tenho jogos. Ela percebe aquilo que eu passo e ela também me comprende", conta Ramona no documentário.



Jack Sullivan sublinha que o exemplo das duas atletas devia ser seguido no futebol masculino. "Nunca tivemos um jogo de parceiro contra parceiro no futebol masculino".



Autor: Correio da Manhã