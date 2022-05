Allef em coma no Cazaquistão

Allef foi internado num hospital na cidade Atyrau, no Cazaquistão, país da Ásia Central. O avançado, de 27 anos, foi encontrado bastante desidratado nas instalações do clube, após ter contraído a bactéria Salmonella (encontrada em alimentos estragados e que causa intoxicação alimentar) depois de uma refeição. O estado do jogador é crítico, uma vez que se encontra em coma."Quando o médico chegou e o viu nesta situação, rapidamente o levou para o hospital pois estava bastante desidratado. Chegando lá acabou sendo internado e agora fomos informados que ele entrou em coma após ter uma infeção no sangue", relatou uma parente de Allef ao blog brasileiro Santo Sé Notícias.O mesmo sítio informa que o avançado brasileiro "vai continuar internado em tratamento pelos próximos cinco dias", sendo medicado com "antibióticos para que a bactéria seja removida do seu corpo".Entretanto, em Portugal, os vários clubes que Allef representou - V. Setúbal, Mafra, Real e 1.º Dezembro -, já se manifestaram, deixando o desejo de rápidas melhorias.