Allef esteve em coma mas... já acordou: «Quando vou voltar a jogar?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Acordou e a primeira coisa que perguntou ao médico foi: ‘Quando vou voltar a jogar?’”, relatou a família de Allef ao blog brasileiro Santo Sé Notícias.

O avançado do Atyrau, Allef, entrou em coma após ter contraído a bactéria Salmonela (encontrada em alimentos estragados e que causa intoxicação alimentar). No entanto, o estado clínico do brasileiro, de 27 anos, melhorou nas últimas horas e já recuperou a consciência.