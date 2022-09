Allegri revela conversa com Rui Costa após Juventus-Benfica: «O futebol está de pernas para o ar»

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, revelou, em declarações ao 'Corriere della Sera', a conversa que teve com Rui Costa após o apito final do duelo com o Benfica para a Liga dos Campeões - que terminou com vitória das águias (2-1) -, sublinhando ainda que os bianconeri fizeram "os melhores 25 minutos da temporada" frente aos encarnados."Depois do [jogo com o] Benfica parei para falar com Rui Costa. Ele disse-me que o futebol hoje está de pernas para o ar, se um jogador faz um bom passe já é um fenómeno. Se fizer um passe de 40 metros, é um fenómeno duplo. O futebol deve ser jogado normalmente: passar bem a bola, saber jogar. Hoje a regra é trocada pela exceção. Não pode ser assim. Adoro a qualidade dos meus jogadores, fui eu que os procurei e que os quis. Não tenho padrões definidos, adapto o jogo às suas qualidades. Não sou um fenómeno por isso, é uma profissão. Contra o Benfica fizemos os melhores 25 minutos da temporada", referiu o técnico.Benfica e Juventus voltam a defrontar-se no dia 25 de outubro, no Estádio da Luz, para a 5.ª jornada da fase de grupos da Champions.