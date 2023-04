Alvo do Benfica tem Maniche como ídolo de infância: «Só os que sabem de futebol conhecem-no»

O mexicano Santiago Giménez tem 22 anos, brilha no PSV Eindhoven como avançado, mas o seu grande ídolo de infância é um... médio centro português. A revelação foi feita pelo próprio num direto na rede social Instagram, no qual confessou que quando era criança inspirava-se em Maniche, médio internacional português que se notabilizou por ter atuado nos três grandes e ainda no Chelsea e At. Madrid."Quando era pequenino o meu grande ídolo era o Maniche. Só os que sabem de futebol conhecem-no", declarou o avançado do PSV Eindhoven, que é um dos nomes desejados pelo Benfica para reforçar o ataque na próxima temporada.A sua escolha surpreende não só pelo facto de Maniche ser de uma posição que nada tem a ver com a de Giménez, mas também porque, quando Maniche estava no auge da sua carreira o pequeno Santi era... mesmo pequeno. Por exemplo, aquando do Mundial'2006, onde o médio se notabilizou com dois grandes golos, o avançado tinha somente 5 anos. Curiosidade ou não, um desses golos foi contra o México...