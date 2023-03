Ameaças de ultras italianos levam federação inglesa a avisar adeptos: «Não levem cintos»

Itália e Inglaterra vão defrontar-se esta quinta-feira (19h45), em jogo de qualificação para o Euro'2024, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e este jogo levou a federação inglesa (FA) a partilhar uma nota, onde deixa alguns conselhos aos mais de 3000 adeptos que pretendem deslocar-se até àquela cidade italiana.Na sequência de ameaças levadas a cabo online por grupos de ultras italianos, acrescendo aos acontecimentos no encontro da Liga dos Campeões entre adeptos do Nápoles e do E. Frankfurt , a FA viu-se obrigada a pedir aos seus adeptos que não levem itens que possam ser apreendidos como 'power banks', carregadores de telemóvel e até… cintos."Alguns adeptos que viajaram até Nápoles tiveram os seus cintos removidos e não devolvidos, pelo que aconselhamos a não usar cinto se possível", pode ler-se.Os passados e recorrentes acontecimentos deixaram a federação ingleasa alerta, na tentativa de assegurar todas as condições de segurança, mesmo depois de as autoridades italianas garantirem que os adeptos dos 'três leões' estarão seguros na cidade.O jornal inglês 'The Sun' avança até que um jogo particular entre adeptos das seleções foi cancelado, por haver risco de despontar uma rixa entre italianos e ingleses.