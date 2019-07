Amizade entre jogadora dos EUA e jovem fã com a mesma história de vida comove redes sociais

No passado fim de semana, a equipa feminina dos Orlando Pride derrotou os Sky Blue por 1-0, em jogo da NWSL (Liga norte-americana de futebol feminino). Contudo, o resultado passou para segundo plano depois de um episódio que envolveu Carson Pickett, defesa de 25 anos da equipa de Orlando, e Joseph Tidd, jovem de dois anos que estava na bancada a assistir à partida.Tudo porque há um fator em comum entre a jogadora e o miúdo: ambos nasceram sem o antebraço esquerdo. Depois do jogo, a jogadora foi à bancada abordar o miúdo, dando-lhe um 'fist-bump' (um cumprimento que envolve os punhos) e dizendo "Temos o mesmo braço!". O momento foi partilhado no Instagram e a fotografia tornou-se viral.Os dois conheceram-se há alguns meses e desde aí tornaram-se amigos. "O futebol significa tudo para mim, mas o mediatismo que o futebol me proporciona para coisas como esta é o melhor de tudo. Joseph, és o meu novo herói para toda a vida", pode ler-se na legenda da fotografia publicada pela jogadora no Instagram.