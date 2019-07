"Amor ao jogo ou ao dinheiro?": Yaya Touré volta atrás e assina por equipa chinesa

A vida dá muitas voltas... Que o diga o costa-marfinense Yaya Touré, que esta quarta-feira foi apresentado como mais recente reforço dos chineses do Qingdao Huanghai, isto dois anos depois de ter dito numa entrevista que não se via a jogar naquele país asiático.





"Direi sempre que se for para a China acabarei por ficar irritado por lá. Nós jogamos futebol pelo amor ao jogo ou porque queremos fazer dinheiro? Podes ter a sorte e jogar por grandes clubes e ganhar bastante. Mas esses que vão para a China...? Não gosto disso", atirou na altura o médio, de 36 anos.Dois anos depois, para lá das ideias, Touré mudou também o discurso, que parece claramente bem mais entusiasmado. "Este é um clube jovem com muito potencial e com o qual eu partilho a mesma filosofia, que passa por jogar um futebol bonito. Será uma grande honra crescer e ser bem sucedido neste clube", disse o ex-Manchester City na sua apresentação.