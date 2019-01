Amorebieta denuncia treinador: «Disse que eu ia ser o jardineiro mais bem pago da Argentina»

O defesa venezuelano Fernando Amorebieta deixou o Independiente e já foi apresentado como reforço do clube paraguaio Cerro Porteño, acusando o treinador Ariel Holan de ser o responsável por seis meses de sofrimento a treinar à parte do restante plantel."Holan disse ao meu agente que ia ser o jardineiro mais bem pago da Argentina. Os dirigentes disseram-me uma coisa e ele outra, não foi capaz de me enfrentar. Se não me queria na equipa, só precisava de me dizer", contou Amorebieta ao jornal 'Marca'."Fui de férias a pensar que ia voltar ao Independiente e, quando regressei, a direção disse-me que havia problemas com o meu empresário. Essa foi a desculpa que Holan arranjou. Foram seis meses complicados, estive a treinar à parte, num horário diferente do restante plantel", explicou AmorebietaApesar das críticas da forma como foi tratado, o defesa venezuelano considera Holan "um ótimo técnico", no entanto, "magoou-me perceber que não foi frontal comigo".