Anderlecht de Fábio Silva derrotado em casa do Union Saint-Gilloise

O Union Saint-Gilloise, que vai defrontar o Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa, ganhou este domingo ao Anderlecht, por 2-1, na sexta ronda da Liga belga.

A jogar em casa, o Saint-Gilloise adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, através do nigeriano Victor Boniface, mas o panamiano Michael Murillo igualou aos 12' para o Anderlecht, com Dante Vanzeir a fechar a contagem aos 31'.

No início do segundo tempo, o português Fábio Silva foi suplente utilizado, mas não houve mais golos e, com a vitória, o Saint-Gilloise segue no quinto lugar, com 10 pontos, mais um do que o adversário de hoje, o Anderlecht, que é o sexto.

O Sp. Braga recebe os belgas em 6 de outubro, deslocando-se ao terreno do Union Saint-Gilloise no dia 13, nas terceira e quarta jornadas da Liga Europa.