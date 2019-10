Anderlecht multado em 5 mil euros por Kompany ter assumido comando técnico sem habilitações

Em maio passado, o Anderlecht nomeou Vincent Kompany como jogador-treinador, sem que este tivesse o nível UEFA Pro, mas agora vai ter de pagar uma multa de 5 mil euros.





"O clube violou os regulamentos por um longo período e, apesar de ser contra as regras, não hesitou em anunciar publicamente um treinador sem diploma", refere a federação belga.O caso de Kompany é semelhante ao que acontece com Silas no Sporting.