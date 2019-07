Anderlecht oficializa chegada de Nasri a custo zero

O francês Samir Nasri foi oficializado como reforço do Anderlecht para a temporada 2019/2020, depois de ter terminado contrato com os ingleses do West Ham, anunciou esta sexta-feira o clube da primeira liga belga.O antigo internacional francês assinou contrato por uma temporada, com outra de opção, com o clube que este ano vai ser orientado pelo antigo companheiro de equipa no Manchester City Vicent Company."Recebi muitas ofertas, mas foi com grande convicção que escolhi o Anderlecht. Quero ajudar o Vincent e o clube a atingir os seus objetivos", expressou o jogador francês, de 32 anos, em declarações ao site oficial do novo clube.A carreira de Nasri ficou marcada por uma suspensão de seis meses, depois de, em 2018, ter violado os regulamentos antidoping da UEFA.