Andersson recorda tempos em Lisboa: «Havia pessoas a perguntar se queria haxixe»

Anders Andersson tem várias estórias para contar da vivência de quatro temporadas em Portugal, primeiro ao serviço do Benfica e depois do Belenenses. O antigo médio, agora com 46 anos, contratado ao Aalborg em 2001, recordou uma novidade que deu conta face a uma alteração de lei em Portugal.





"Aquele foi precisamente o ano em que Portugal descriminalizou todo a posse de drogas e isso foi notado nas ruas. Em alguns lugares, havia pessoas a vendê-la e de forma completamente aberta. Ouvia "Haxixe? Haxixe?" o tempo todo. Até que um deles notou: "Ah, Andersson!". Mas, dois segundos depois: "Haxixe?", vincou com algum humor à mistura ao diário 'Aftonbladet', sublinhando que a lei implementada "gerou bons resultados". "Em grande parte dos casos, eles [portugueses] conseguiram livrar-se das drogas pesadas", aferiu.Andersson viveu no centro de Lisboa e gostou de lá estar. O antigo internacional sueco recordou que apesar de o Benfica não ganhar títulos, "ninguém era desagrável" com ele. "Em vez disso, também tenho histórias sobre como não precisar de pagar em restaurantes", lembrou, vincando que a experiência pessoal foi tão enriquecedora que Portugal tornou-se no "segundo país de origem"."Tanto a minha mulher como eu temos ligações muito fortes ao Benfica e em Portugal. Por muitos anos, tivemos lá uma casa que alugávamos. Estar noutro país e sentirmo-nos em casa é ótimo, uma dádiva. Tentamos passar isso aos nossos filhos também. Eles já estiveram em Portugal muitas vezes e eu fiz um esforço para, pelo menos, entender um pouco da língua", explicou o jogador que realizou 57 jogos oficiais pelos encarnados, traçando uma comparação com o povo sueco."Portugal também é um país pequeno. Eles são como nós, suecos, em vários aspetos. Também não se consideram os maiores, os melhores e os mais bonitos - mas eles realmente gostaram do facto de eu ter chegado lá com a atitude de aprender a língua e adotar a cultura. Quando estive em Lisboa, no último verão, ainda era reconhecido e já tinha deixado de ali jogar futebol há 15 anos. Eles são incrivelmente comprometidos. Foi um grande privilégio lá viver e jogar", recordou Andersson, com saudade.