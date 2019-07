André Ceitil assina pelo Universidad Cluj

André Ceitil assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas com o Universidad Cluj. O jogador que rescindiu contrato com o Leixões vai prosseguir a carreira no emblema romeno, naquela que será a primeira experiência no estrangeiro.





O médio de 24 anos já se encontra a treinar no clube que milita no escalão principal daquele paí, onde encontrou mais quatro portugueses: José Costa, Inácio Miguel, Pedro Mendes e Hugo Firmino.